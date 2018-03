Bizar toeval: Tweeling Harry en John overlijdt op dezelfde dag

Sidali wil straten naar migranten vernoemen

13 maart CULEMBORG - Nieuwe straten in Culemborg moeten de naam dragen van migranten. Dat stelt lijsttrekker Fouad Sidali van de PvdA in Culemborg. Een commissie zou moeten kijken hoe divers de straatnamen in de stad zijn en nieuwe namen moeten voordragen.