Bizarre afgelasting: einde voetbalduel in Tiel haalt ‘coronatijd’ 17.00 uur niet na vechtpartij in andere wedstrijd

blog Ook klein coronaleed kan veel verdriet brengen

Mijn oudste kleinkind meldde zich deze week met de beeldtelefoon: ze was heel verdrietig want ons geplande sinterklaasfeestje kon niet doorgaan. Een kind uit haar klas had corona dus ze moest heel voorzichtig zijn: ,,Ik wil jullie niet ziek maken opa’’, zei ze heel timide.

14:00