Boek en exposities met Hanna Mulder-Hulscher in de hoofdrol

Kunst in Rivierenland De Gelderlander belicht wekelijks het kunstenlandschap van Rivierenland. Dit keer Reinjan Mulder over het boek Piet Mulder: Hanna en twee exposities met tal van portretten van Hanna Mulder-Hulscher.

Met een grootse kunstroute in heel Rivierenland werd in 2019 het honderdste geboortejaar van schilder Piet Mulder (1919-2001) herdacht, die bijna zes decennia in Geldermalsen woonde. Ook kwam er een boek uit, dat door zijn kinderen Reinjan en Els Mulder was gerealiseerd.

Vrouw ‘achter’ de schilder

,,Maar wat toen een beetje buiten beeld bleef”, zegt Mulder, ,,was de vrouw ‘achter’ de schilder: onze moeder Hanna. Was zij tijdens haar leven niet net zo actief én bekend in het Betuwse culturele leven als haar man, alleen al door de dans- en balletlessen die ze tussen 1951 en 1988 in Geldermalsen en later ook in Zaltbommel gaf?”



De Mulder-telgen besloten alsnog ‘iets’ voor hun moeder doen. En wel in 2022: het honderdste geboortejaar van Hanna Mulder-Hulscher (1922-2013), die als kind vaak in de muziek- annex dansschool van haar tante Mien was te vinden.



,,Toen onze moeder na de bevrijding met onze vader Piet naar Geldermalsen kwam, begon ze daar een eigen dansschool. Vele generaties hebben les van ‘tante Hanna’ gehad.”

Project van vaders tekeningen

Reinjan en Els Mulder wilden opnieuw een boek maken, maar vonden ‘louter amateurdans’ een te mager item. ,,Toen bedachten we: onze vader heeft honderden tekeningen van moeder gemaakt. Hier zat een project in.”



Resultaat is Piet Mulder: Hanna. ,,Met naast een inleiding, knipsels, programma’s en foto’s vooral tekeningen en schilderijen: De Hanna’s, refererend aan The Helga Pictures van Andrew Wyeth, die van 1971 tot 1985 zijn buurvrouw heeft geschilderd. Onze vader heeft maar liefst zestig jaar lang dezelfde vrouw geportretteerd. En dan zijn eigen vrouw. Het toppunt van liefde toch?”

Zestig kunstwerken in totaal

Tijdens het samenstellen van het boek, dat 23 april in de Pieterskerk in Tricht is gepresenteerd, ontstond het idee voor een tentoonstelling.



,,Het zijn er twee geworden met in totaal zestig kunstwerken, die tot en met 28 mei zijn te zien op de locatie Kerkstraat 2 in Tricht en in De Pluk in Geldermalsen. Een dubbeltentoonstelling als deze, met één persoon in de hoofdrol, is er nog nooit geweest.”