Boer word je niet, boer bén je

Boer zijn is geen vak, maar een leven. Vaak in de wetenschap dat je het werk voortzet van menig voorouder. Veruit de meeste boeren doen dat vanuit het besef van een diep gevoeld, vaak Bijbels gemotiveerd, rentmeesterschap. Enkele raddraaiers, want die zijn er ook, daargelaten. Onlangs vroegen boerenfamilies uit Lienden, soms met vier generaties aanwezig, in Maurik aandacht voor hun benarde positie. ,,Boer word je niet, boer ben je”, zei boerin De Jongh.

Ook sprak ik bij een SGP-bijeenkomst in Echteld een boer uit het Opheusdense buurtschap De Hel. Het is goed boeren in De Hel, want zijn familie is daar al meer dan vijfhonderd jaar actief. Ook hij snapt dat duurzaam boeren de toekomst is en heeft onlangs zonnepanelen op zijn daken gelegd. Het mooie vond ik dat zowel SGP als CDA de noodzaak om de stikstofuitstoot te beperken niet ontkennen, maar wel eisen dat dat op een manier gebeurt waar boeren verder mee kunnen. Met een mooie persoonlijke noot van boer Jan Kottelenberg, die zijn melkveehouderij heeft overgedragen aan zijn dochter toen hij burgemeester werd in Neder-Betuwe.

Duik in je eigen stamboom en je ontdekt dat we bijna allemaal boerenwortels hebben. Mijn opa van vaders kant was vlasboer in Zeeuws-Vlaanderen, van moederskant boerden voorouders in Lakemond bij Opheusden alvorens ze in de 19de eeuw naar Wageningen verhuisden. Laten we hopen dat veel boeren hun bedrijf, duurzaam, kunnen overdragen aan weer een volgende generatie. Er blijft altijd iets hangen, ik draag nog steeds graag blouses van vlaslinnen. Dat voelt goed, alsof mijn opa dat vlas geteeld heeft.

