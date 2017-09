Boetes bij Fruitcorso: 'Goedwillende mensen worden op kosten gejaagd'

Vergunningshouders

Tiel had automobilisten van tevoren gewaarschuwd niet op plekken van vergunninghouders te gaan staan en hen gezegd dat ze de aanwijzingen van verkeersregelaars moesten opvolgen. Nu stellen de bekeurden dat ze juist door die verkeersregelaars de verkeerde kant op zijn gestuurd. Eggink: ,,De Waalkade was kennelijk afgesloten en de mensen zijn door de verkeersregelaars de wijken in gestuurd waar ze niet mochten parkeren. Het is diepbedroevend, ook voor onze organisatie, dat goedwillende mensen zo op kosten worden gejaagd.’’ Het gaat volgens hem zowel om bezoekers als om leden van de corsoverenigingen. ,,Mensen die keihard gewerkt hebben en dan zo'n boete vinden. Heel sneu. Het is heel raar dat het zo gegaan is.’’

Borden

Volgens woordvoerder Nanny Roelen van de gemeente Tiel is het heel vervelend dat het zo gelopen is, maar treft de verkeersregelaars geen blaam. ,,Zij stonden op de P-route en als een parkeerterrein vol was, verwezen ze door naar een ander parkeerterrein waar ze mochten staan.’’ In plaats daarvan, stelt ze, zijn mensen op eigen houtje naar onder meer het Bleekveld gegaan, dat sinds dit jaar alleen nog maar voor vergunninghouders bestemd is. ,,Het is een hard gelag als je een prent vindt, maar je moet wel op de borden letten. En die stonden er. We controleren ook om de belangen van vergunninghouders te beschermen.’’