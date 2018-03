Bommelding bij wegrestaurant langs A2

Taakstraf voor stelen pijnstillers van patiënten

6 maart ARNHEM/ TIEL - Een 43-jarige uit Tiel afkomstige vrouw is vandaag veroordeeld door de politierechter in Arnhem voor het stelen van pijnstillers uit de instelling waar zij werkzaam was, woonzorgcentrum STMR. De medicatie was bedoeld voor haar cliënten.