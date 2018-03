Bomvolle skybar Tiel leeft mee met Max Verstappen in Australië

Trap op Marktplein Geldermalsen podium voor jaarlijks paasspektakel

24 maart GELDERMALSEN - Na 'paassprookje' The Confession pakt toneelgroep T-jater dit jaar uit met The Compassion. Opnieuw is een deel van het Marktplein in Geldermalsen de bühne en initiator Dinie van Oort heeft meer dan zin in de uitvoering: ,,Buiten spelen is verslavend''.