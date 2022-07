‘Boodschappenjongen’ aanslagen De Groot is vrij, OM eiste nog 15 jaar cel

De rechtbank in Arnhem gaat er nu vanuit dat zijn straf niet hoger zal uitvallen dan de tijd die de Amsterdammer al in voorarrest heeft gezeten. O.M. zat negen maanden vast voor zijn vermeende betrokkenheid bij een serie aanslagen in mei en juni vorig jaar. Die werden gepleegd in Velddriel, Kerkdriel, Hedel, Waardenburg en Tiel.