Bouwen graag, maar vier bouwlagen is genoeg in Neder-Betuwe

Alle partijen in Neder-Betuwe vinden het een goed idee om appartementencomplexen te bouwen, zo bleek tijdens het verkiezingsdebat in het gemeentehuis. Maar vier bouwlagen is meer dan voldoende. Alleen VVD en PvdA vinden vijf bouwlagen nog acceptabel.

Kees van Hattum (CU) vindt een spreekwoordelijke Toren van Babel, met bijvoorbeeld acht of meer bouwlagen, totaal niet passend. Bescheidener hoogbouw daarentegen wel. Dat is Nees van Wolfswinkel (SGP) met hem eens: ,,We zijn een plattelandsgemeente en dat willen we blijven.” De woningnood aanpakken is iets wat alle partijen willen. Vooral Laurys Bennink (VVD) wil haast maken en nog meer huizen bouwen, vooral voor jongeren: ,,De nood is zo hoog, woningzoekenden in Neder-Betuwe zijn nu vaak kansloos. Je zult maar starter zijn, ze moeten nu vaak opbieden tegen investeerders.”

Vakantieparken

Anke Groeneveld (GB) ziet ruimte voor meer appartementen in nieuwbouwwijk Triangel in Ochten, Van Wolfswinkel denkt dat de bouw van appartementen langs de huidige en toekomstige randwegen in Dodewaard, Opheusden en Ochten een goed idee is: ,,Dan kan het ook beschermen tegen geluidshinder in achterliggende wijken.



Marieke Meijering (VNB) vindt nieuwbouw heel belangrijk: ,,Iedereen wil wonen, dus ook appartementencomplexen zijn welkom. Maar zet ze niet allemaal bij elkaar.” Jan Woldberg (PvdA) vindt dat Neder-Betuwe meer out-of-the-box moet denken om het probleem oplossen: ,,Maak ook tijdelijk legaal wonen op vakantieparken mogelijk, bijvoorbeeld voor mensen die in scheiding liggen. En kijk naar de bouw van tiny houses, voor jongeren en vitale ouderen.”

Kinderen thuis

Groeneveld: ,,Ik heb drie jongvolwassenen thuiswonende kinderen die best graag op zichzelf willen wonen. Ik hou van ze, maar ik zie ze zelf ook graag zelfstandig wonen. En als dat kan op een vakantiepark of in een tiny house, dan is dat welkom.”