Jaarmarkt Opheusden is drukbezochte reünie: ‘Ook als je hier niet meer woont, wil je dit niet missen’

Je kon woensdagmiddag al vroeg over de hoofden lopen in het dorpscentrum van Opheusden. De talrijke kraampjes kregen veel aandacht, maar de ogen speurden vooral rond naar de andere aanwezigen: ken ik jou misschien van vroeger? De jeugd vermaakte zich met spijkerbroekhangen, paardrijden en springkussens.

Reünie voor Opheusden

De tweedaagse Jaarmarkt, want het festijn gaat deze donderdag door, trekt dit jaar nog meer mensen dan de duizenden die er altijd al kwamen. De coronastilte heeft de honger naar de Jaarmarkt alleen maar groter gemaakt.

Dick Wevers is een van die reünisten, met zijn vrouw is hij op de fiets uit Veenendaal gekomen. ,,Ook als je hier niet meer woont, wil je dit niet missen”, zegt hij. ,,Zo leuk om iedereen weer te zien.’’

Dezelfde ervaring hebben Cor en Lenie Drost, die net van Opheusden naar Rhenen zijn verhuisd. ,,Natuurlijk zijn we hier, en we hebben nog lang niet alles gezien, want we komen steeds weer bekenden tegen. Maar dat is het belangrijkste en allermooiste van de Jaarmarkt.’’

Hans Florissen is Opheusden trouw gebleven. ,,Maar ik loop vandaag zeker twee keer het dorp in om te zien of ik nog oude bekenden zie. Dit is inderdaad dé reünie voor Opheusden.’’

Tevreden organisator

Ton Keuken, een van de organisatoren, is blij. ,,De hele week loopt het al goed. Het was zaterdagavond al enorm druk bij de kartraces en maandag ook bij de ondernemersbijeenkomst. En als ik zie hoeveel mensen er nu al weer rondlopen op de eerste dag van de Jaarmarkt... Het voelt echt goed, de mensen hebben er weer zin in om elkaar te ontmoeten na die coronajaren.’’

Hij ziet uit naar de laatste dag van de Jaarmarkt. ,,Het wordt deze donderdag ook prachtig weer, dus vast gezellig druk.’’