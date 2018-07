Brakel rechtop in bed door 'ezel-alarm'

Dorpen mogen meespreken over nieuwe fusie­school Buurmalsen-Tricht

16:01 TRICHT - Een van de dorpen Buurmalsen of Tricht, of misschien zelfs allebei, verliezen in de toekomst hun dorpsschool. Omdat het grote impact heeft, mogen inwoners straks meespreken over de plek waar een nieuw Integraal Kindcentrum moet worden gebouwd.