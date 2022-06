Brand in Tielse loods: schade aan schooltafels en stoelen die waren bestemd voor Suriname

MET VIDEOIn de nacht van zaterdag op zondag heeft in een loods aan de Papesteeg in Tiel een brand gewoed. In de loods stonden op dat moment schooltafels en stoelen opgeslagen die bestemd waren voor scholen in Suriname. Hoe groot de schade precies is, is nog onduidelijk.