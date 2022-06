Brand in Tielse loods veroorzaakt schade aan schoolmeubilair dat was bestemd voor Suriname: ‘Dit is wel extra cru’

MET VIDEOIn de nacht van zaterdag op zondag heeft in een loods aan de Papesteeg in Tiel een brand gewoed. In de loods stonden schoolmeubilair en matrassen opgeslagen van de Stichting Vrienden van Suriname.

Rond 5.35 uur kreeg de brandweer een melding over de brand. Eenmaal ter plaatse bleek er een brand te woedden in een stapel stoelen en tafels die tegen de binnenwand van een grote open loods stonden opgeslagen. Deze loods wordt normaal gebruikt in de maand september voor het Fruitcorso.

In de open loods lagen schoolmeubilair en matrassen opgeslagen van de Stichting Vrienden van Suriname. De brand heeft met name huisgehouden onder het schoolmeubilair. ,,Ik schat dat ongeveer een kwart daarvan als verloren moet worden beschouwd”, zegt Will van Rhee van de Vrienden van Suriname. ,,Gelukkig is de rest gespaard, net als de matrassen.”

De brandweer had de vlammen al snel onder controle en heeft de stapel stoelen uit elkaar getrokken om het goed te kunnen blussen. Hoeveel stoelen en tafels er door de brand zijn vernietigd, is nog niet bekend.

Quote Schoolmeu­bi­lair vliegt niet uit zichzelf in de fik en er is ook geen elektrici­teit. Dus ik ga ervan uit dat een of andere idioot de brand heeft aangesto­ken. Will van Rhee

Extra cru

Van Rhee noemt het wrang dat juist het schoolmeubilair is getroffen. ,,We zijn donderdag met tien vrijwilligers de hele dag druk geweest om dat in Culemborg op te halen.”

De open loods wordt gebruikt als overloop voor de loods waar de stichting normaal gesproken haar spullen opslaat. Die is wel afgesloten. De spullen in de door de brand getroffen loods zouden op 25 juni worden verscheept naar Suriname. ,,Dan willen we weer twee containers sturen. We waren nog bezig om daarvoor geld in te zamelen, want het is bijna niet meer te betalen om materiaal naar Suriname te sturen. Een container kost 4.900 euro. Dus schenkingen zijn van harte welkom.”

Het is extra cru dat een deel van de goederen door de brandschade nu niet naar Suriname kan. ,,Het land is getroffen door overstromingen en de spullen zijn daar nu hard nodig.”

Over de oorzaak van de brand weet Van Rhee officieel nog niets. ,,Maar schoolmeubilair vliegt niet uit zichzelf in de fik en er is ook geen elektriciteit. Dus ik ga ervan uit dat een of andere idioot de brand heeft aangestoken.”

Volledig scherm De brand beschadigde stoelen en tafels die waren bestemd voor scholen in Suriname. © Marco van Deick/Persbureau Heitink