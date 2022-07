Brand verwoest overkapping van muziekvereniging KTVM in Tiel

De forse rookontwikkeling zorgde voor veel toeloop. Voorzitter Huub Zeelen, die op een steenworp afstand woont, was snel ter plekke en moest met lede ogen toezien dat er nogal wat schade is. Die schade zit vooral op het binnenterrein en met name bij de grote overkapping. Een aanhanger die onder de plastic overkapping stond is ook verloren gegaan.



KTVM gebruikt de overkapping vooral voor recreatieve momenten, maar soms wordt er ook wel eens door leden gerepeteerd. De overkapping is nu geheel verwoest. Ook de daklijst van het clubgebouw liep brandschade op. Zeelen: ,,Maar in principe kunnen we nu nog wel binnen terecht. De brandweer heeft nog wel het plafond open moeten maken om te zien of de brand daar ook niet woedde, maar dat viel gelukkig mee.’’