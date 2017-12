Brandende caravan jaagt inwoners Waardenburg stuipen op het lijf

VideoWAARDENBURG - Waardenburg werd donderdagavond opgeschrikt door een brandende caravan die op een kruising midden in een woonwijk was achtergelaten. De brandweer was er op tijd bij, maar het had ook verkeerd kunnen aflopen.

In het dorp zijn ze gewend aan caravans vol brandende autobanden. Met de jaarwisseling in zicht is dat een traditie. ,,Alleen gebeurde dat tot nu toe op de Steenweg en en bij de voetbalvelden aan de rand van het dorp’’, zegt Truus Vissers uit Waardenburg. Ze schudt het hoofd. ,,Nu komen ze steeds dichterbij.’’

De kruising van de Notaris van Aalstweg en Dokter van Wieringenstraat is deze vrijdagochtend zwart geblakerd. Passerende auto’s trekken roetsporen door de rest van de wijk. Vanuit haar huiskamer wijst Lieke Groenhof naar een boom aan de overkant. ,,Die had zo maar in brand kunnen vliegen. De wind stond onze kant op. Mijn man moest van de brandweer de auto verplaatsen. Wat als wij het huis hadden moeten verlaten? We hebben een kindje van negen maanden. Een nichtje van vijf logeert bij ons. Had ik met die kinderen buiten gestaan.’’

Vuurzee

Ze pakt haar mobiel en laat een filmpje van een vuurzee zien. Op nog geen vijf meter van hun voortuin. ,,De hitte was enorm. Die voelde je in de kamer. Je hebt geen idee wat er in die caravan zit. Wat als de boel ontploft?’’

Af en toe een paar autobanden buiten het dorp in de fik. Ach, als de jeugd dat leuk vindt, maar dit maakt haar boos. ,,De lol is er af. Ze herkennen de impact niet. Dit had zomaar verkeerd kunnen aflopen. Ze moeten beseffen wat ze andere mensen aandoen.’’

Quote In de straat met de gordijnen dicht, trappen ze op de rem, koppelen af, steken de boel in de fik en rijden weg.

Een buurman enkele huizen verderop had even na 21.00 uur een bericht van een vriend gekregen. ,,Die heeft zo'n pieper. Of er bij mij in de straat een auto in de fik stond. Zag ik buiten die caravan op de kruising staan.’’ Hij heeft wel een idee hoe de daders te werk gaan. ,,Die rijden rond met de caravan achter de auto. In de straat waar de meeste huizen staan met de gordijnen dicht, trappen ze op de rem, koppelen de caravan af, steken de boel in de fik en rijden weer weg.’’

De tijden zijn veranderd, beseft Truus Vissers. ,,Vijftig jaar geleden haalden we met oudjaar molenstenen weg en pikten we borden met 'Te Koop' uit tuinen. Die zetten we dan neer bij het gemeentehuis. Op 1 januari haalden iedereen daar weer hun spullen op. Dit is toch iets anders.’’