Brandende shovel in schuur zorgt voor enorme rook in Velddriel

Statina-at­leet Van Verseveld scheurde een achilles­pees en brak zijn knieschijf, maar loopt op zijn 75ste nog een NK

17 september CULEMBORG - Hij was al meerdere keren afgeschreven voor zijn sport, maar herstelde telkens op wonderbaarlijke wijze. Dus staat Henny van Verseveld - atleet en trainer bij AV Statina in Culemborg - zaterdag op zijn 75ste nog ‘gewoon’ in de startblokken bij de NK atletiek voor masters in het FBK Stadion in Hengelo.