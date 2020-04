Brandweer rukt in het zuiden van Gelderland vaker uit om te helpen dan voor brand

Iemand die door een verkeersongeluk bekneld raakt in zijn auto, met zijn auto te water raakt, of bij het slopen onder puin belandt. In Gelderland-Zuid (van Herwijnen in het westen tot voorbij Nijmegen in het oosten) rukten brandweerkorpsen vorig jaar 773 keer uit voor hulp bij dit soort ongevallen, 78 keer meer dan het jaar ervoor.