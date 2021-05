Brommerrijder ernstig gewond na aanrijding met vrachtwagen in Wadenoijen

‘The Champ’ Pieter de Jongh zet in op EK-hit: ‘Volgend jaar ga ik naar het Songfesti­val’

26 mei Pieter de Jongh - voetbaltrainer uit Asperen, maar al jaren werkzaam in Afrika - is ‘hot’ sinds hij medio maart viral ging met een interview in steenkolenengels na een wedstrijd van zijn toenmalige club FC Platinum. Deze week presenteerde de 50-jarige De Jongh, die zich ‘liefkozend’ de bijnaam The Champ heeft toegeëigend, een song met het oog op het aanstaande EK voetbal.