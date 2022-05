Buren gaat op zoek naar nieuwe burgemeester

De gemeenteraad heeft ingestemd met de vorming van een vertrouwenscommissie, die in beslotenheid de gesprekken aan zal gaan met de kandidaten. Zes van de zeven partijen in de gemeenten vaardigen daarvoor hun fractievoorzitter af. Alleen Joop de Jonge van de Partij voor de Dieren maakt geen deel uit van de vertrouwenscommissie. Van hem is overigens bekend dat hij helemaal niet vindt dat er een nieuwe burgemeester zou moeten komen, hij is erkend voorstander van gemeentelijke herindeling, waardoor Buren als zelfstandige gemeente zou ophouden te bestaan.

Tammes en De Boer

Sinds de vorming van de gemeente Buren in 1999 zijn Klaas Tammes en Jan de Boer er burgemeester geweest. Sinds maart 2021 is de Tielse Josan Meijers (66) er waarnemend burgemeester. Destijds werd besloten om dat waarnemerschap in ieder geval te laten duren tot de verkiezingen in maart 2022. Mede omdat het bestuurlijk onrustig was in de gemeente. Sommigen zagen daarin een voorbode voor het niet langer zelfstandig houden van de gemeente met haar ruim 27.000 inwoners, maar de provincie Gelderland heeft de vacature nu wel degelijk opengesteld. Dus dat vertrouwen in een zelfstandige toekomst voor de gemeente Buren is er in het provinciehuis wel degelijk.

Flinke concurrentie

Buren ondervindt in haar zoektocht overigens flink wat concurrentie, want vrijwel gelijktijdig zijn er negen vacatures voor burgemeesters in de ruim vijftig Gelderse gemeenten. Het is bekend dat er vooral gezocht wordt naar vrouwelijke burgemeesters of burgemeesters met een andere achtergrond dan gebruikelijk.

Maar de Burense vertrouwenscommissie kan nu dus aan de slag. Die heeft tot taak een nieuwe vaste burgemeester te kiezen en om te voorkomen dat er voortijdig namen uitlekken van de beoogde kandidaten. De nieuwe burgemeester zou ergens in het najaar moeten aantreden op het gemeentehuis in Maurik.