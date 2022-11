Buren gaat snel gevaarlijke populierenbosjes kappen

Takken waaien er vanaf en sommige bomen staan op omvallen. Dat is voor de gemeente Buren aanleiding om snel te beginnen met de kap van een tweetal kleinere bosjes in Maurik en Eck en Wiel.

In Maurik gaat het om een perceel aan de Rijnstraat en in Eck en Wiel om een bosgebiedje aan de Dwarsweg. In beide kleine bossen staan vooral populieren en die bossen zijn sterk in verval geraakt, zo heeft de gemeente geconstateerd.

Lees ook Bomen buitengebied blijven

En omdat er gaten zijn gevallen in de bosjes zijn de beide bosjes nu instabiel geworden, omdat de wind meer vrij spel krijgt. Allereerst wordt het bosperceel in Maurik aangepakt.

Plekje bewaren voor kevers en spechten

Op zeer korte termijn worden daar de kronen uit vijftien hoge bomen gehaald, zodat die bomen minder kwetsbaar worden bij hoge wind. Vervolgens worden de andere bomen op het perceel gekapt.

De vijftien kroonloze bomen blijven nog wat langer staan om bijvoorbeeld kevers en spechten nog een plek om te wonen te bieden. Ook blijven de struiken op het perceel staan en zullen er nieuwe populierenstaken worden aangeplant.

Populieren zijn een snelgroeiende boomsoort en worden doorgaans na veertig tot vijftig jaar gekapt. De populieren in Maurik en Eck en Wiel staan er al vijftig tot zestig jaar.

Bomen blijven langer staan

Van het hout werden in het verleden onder meer lucifers of klompen gemaakt, maar de vraag naar populierenhout hiervoor is grotendeels weggevallen. En dat betekent dat de bomen nu wat langer blijven staan en dat kan tot gevaarlijke situaties leiden.

De takken zakken omlaag, breken af of de populierenbomen kunnen zelfs omvallen als ze ouder worden. Aan de andere kant zijn populieren zeer herkenbaar en geliefd in het Nederlandse, en zeker ook Betuwse, cultuurlandschap. Vandaar dat er wel herplant met populierenstaken gaat plaatsvinden in de Maurikse en Eck en Wielse bospercelen.

Nadat de kap in Maurik is voltooid wordt eenzelfde werkwijze toegepast in Eck en Wiel.