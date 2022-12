Buren heeft 200.000 euro klaarliggen voor compensatie energie

Verenigingen en instellingen kunnen tot de jaarwisseling energiecompensatie aanvragen bij de gemeente Buren. Die heeft hiervoor in totaal 200.000 euro beschikbaar gesteld. Alleen wie kan bewijzen flink extra kosten te moeten maken, komt in aanmerking voor subsidie.

De enorm gestegen energiekosten treffen niet alleen inwoners en bedrijven. Ook verenigingen en stichtingen dreigen in de problemen te komen. Daarom heeft de gemeente een tijdelijke regeling in het leven geroepen. Die loopt dus door tot en met 31 december van dit jaar.

De energiecompensatie is bedoeld voor maatschappelijke organisaties zonder winstoogmerk die een eigen energiecontract hebben. Het gaat onder meer om dorps- en buurthuizen, sportverenigingen en culturele instellingen. Een voorwaarde is wel dat de energielasten (gas en elektra) aantoonbaar gestegen zijn.

Maximaal 5000 euro compensatie

Elke vereniging of instelling kan tot 5000 euro compensatie aanvragen. Maximaal de helft van de extra tekorten worden vergoed. Omdat verenigingen of instellingen in acute nood kunnen verkeren, streeft de gemeente ernaar om de compensatie binnen veertien dagen over te maken.

Gerdjan Keller van de grootste raadsfractie in de gemeente, Gemeentebelangen Buren (GB), is er blij mee: ,,GB heeft hier sinds september aandacht voor gevraagd. Wij hebben toen de zorg uitgesproken dat sportclubs, verenigingen en culturele instellingen in de problemen dreigen te komen als gevolg van de sterk gestegen inflatie en energiekosten."

Daarom is het goed dat de gemeente nu bijspringt, vindt Keller: ,,Zo houden we sport en cultuur betaalbaar en toegankelijk voor onze inwoners. Tijdens de coronacrisis zagen we dat het vreselijk was dat verenigingen dicht gingen en dat moeten we niet nog eens hebben.”

