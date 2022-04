Buren koerst aan op voortzetting coalitie

Trichtse benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau

Mevrouw M.A. Heikoop-Gorter uit Tricht heeft een hoge koninklijke onderscheiding gekregen vanwege haar grote verdiensten in met name de kerkelijke wereld en in de zorgsector. Ze is benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.

7 april