Buren krijgt maand uitstel voor besluit over nieuwe windmolens

Pas zodra het nieuwe college in Buren aantreedt, waarschijnlijk op 24 mei, gaat de Burense gemeenteraad besluiten over het nieuwe Energiepark Echteld-Lienden. Groot twistpunt is de plaatsing van vier extra windmolens langs de A15.

De vorige gemeenteraad heeft een duidelijk ‘nee’ laten horen over plaatsing van die vier nieuwe windmolens. Maar toen was al duidelijk dat de provincie daar niet zomaar mee akkoord zou gaan. Gedeputeerde Jan van der Meer heeft de Burense gemeenteraad tot eind april de tijd gegeven om alsnog in te stemmen met de plannen voor het Energiepark Echteld-Lienden.

Vanwege de vorming van de nieuwe coalitie, heeft Buren nu echter gevraagd om een maand uitstel. Het besluit moet op 24 mei vallen. De kwestie ligt in Lienden uiterst gevoelig, met name de veruit grootste raadsfractie Gemeentebelangen is fel tegen de komst van de nieuwe windmolens.

Vier extra windmolens

Jaren geleden zijn er, ondanks fel verzet, vier windmolens op Burens grondgebied geplaatst, dicht tegen Kesteren aan. Regio Rivierenland heeft de provincie eerder laten weten dat er plannen zijn van Vattenfall om in het verlengde van die vier huidige windmolens vier extra windmolens te plaatsen. Ook zouden de oudere windmolens aan de Echteldse kant van de A15, op grondgebied van Neder-Betuwe, vervangen worden door nieuwe krachtigere en hogere exemplaren. En daarnaast zou er rond de Liendense Panderweg ruimte zijn voor 36 hectare aan zonnevelden, ruim vijftig voetbalvelden.

Buren buitenspel

De bezwaren van de Burense gemeenteraad richten zich niet zozeer op die zonnevelden, maar wel op de vier nieuwe windmolens. Mocht de gemeenteraad eind mei opnieuw besluiten om geen toestemming te geven voor die nieuwe windmolens, dan staat het allerminst vast dat ze er niet gaan komen. Want de provincie kan, en volgens velen zal, dan besluiten om Buren een inpassingsplan op te leggen waarbij de gemeente buitenspel wordt gezet en de windmolens er toch gaan komen. De aandrang om meer windmolens te plaatsen, is door de oorlog in de Oekraïne zeker niet minder geworden. Om zo minder afhankelijk te worden van olie en gas uit Rusland.

Bijkomend nadeel is dat Buren bij een afwijzing niet meer mee kan praten over de uitwerking van de plannen. Als de gemeente wel instemt, zou er meegepraat kunnen worden over de details én over eventuele voordelen voor inwoners en gemeente. Inwoners kunnen meeprofiteren van de opbrengsten en de gemeente zou een fonds kunnen maken dat ontwikkelaar en energiebedrijf Vattenfall beschikbaar stelt voor de omgeving.