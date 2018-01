Buren met hoogzwangere dochter op straat na 'hennepbrand'

blog Iedereen houdt van cadeautjes

10:17 Van de week was ik in de voormalige Aldi in Ochten. Het pand is nu veranderd in een tijdelijke cadeautjeswinkel en staat vol met gekleurde pakketjes en speelgoed, als kind zou je er hebberig van worden. Schriften, kammen, shirts en ballen gaan in versierde schoenendozen, bestemd voor kinderen in Oekraïne.