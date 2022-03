Buren pleit unaniem voor opvang Oekraïners

Vluchtelingen uit Oekraïne moeten gastvrij worden opgevangen in de gemeente Buren en liefst ook elders in Rivierenland.

Op initiatief van de PvdA/GroenLinks-fractie hebben alle politieke partijen in de gemeenteraad zich hiervoor uitgesproken. Ze proberen steun te krijgen voor hun oproep bij andere gemeenteraden en de burgemeesterskring binnen de regio FruitDelta Rivierenland.

De gemeenteraadsfracties roepen de burgemeesters op om snel helderheid en richting te geven: is de regio bereid Oekraïense vluchtelingen op te vangen? Volgens burgemeester Jan Kottelenberg van Neder-Betuwe, voorzitter van de burgemeesterskring, komt daar deze week meer duidelijkheid over.

Kottelenberg: ,,De burgemeesters in de regio Rivierenland onderzoeken momenteel wat deze stroom voor onze gemeentes in de regio Rivierenland kan betekenen. Wij gaan ervan uit dat wij als gemeentes zowel vanuit particulier initiatief als vanuit provincie en rijksoverheid de vraag krijgen om onder andere vele vluchtelingen op te vangen. De voorbereidingen vinden momenteel al plaats. Er is bestuurlijk overleg gepland om dit af te stemmen in de regio Rivierenland en Veiligheidsregio Gelderland-Zuid.”

Desastreuze oorlog

De betrokkenheid van de raadsfracties in Buren is groot, zegt PvdA-raadslid Arthur Warmer: ,,Unanimiteit is heel fijn, uiteraard wil niemand hier een politiek nummer van maken voor de verkiezingen. De Oekraïense bevolking is van de een op andere dag verzeild geraakt in een desastreuze oorlog.

Russische troepen dringen met veel geweld verder het land binnen en er vallen dagelijks vele burgerslachtoffers. Om die reden zijn binnen en buiten Oekraïne miljoenen mensen op de vlucht geslagen voor het oorlogsgeweld.”

Spontane meldingen

De Burense fracties zeggen blij te zijn met de spontane meldingen van zowel inwoners als ondernemers, ook in de eigen gemeente, die een bijdrage aan de opvang willen leveren. De Burense raad vindt het verstandig om een regionaal coördinatiepunt in de richten waar iedereen met vragen terecht kan.

Warmer: ,,De fracties van de raad van Buren spreken zich uit vóór de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne. Uit solidariteit voor al die mensen die tegen hun wil huis en haard hebben moeten verlaten. Op amper 2000 kilometer hier vandaan.”

Kottelenberg heeft namens de burgemeesterskring al gereageerd op de Burense oproep: ,,Om te beginnen deel ik de zorg van raadsfracties in de gemeente Buren over de ontstane oorlogssituatie in Oekraïne en de daaruit voortvloeiende stroom vluchtelingen. De rol van de burgemeesterskring Rivierenland hierin zal zich beperken tot ervaringen delen. En er zal komende dagen veel onderlinge afstemming plaatsvinden.”