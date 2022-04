Buren praat omwonenden bij over noodopvang Oekraïners

Uitsluitend omwonenden van de beoogde opvangplek voor gevluchte Oekraïners in Maurik zijn donderdagavond welkom in het gemeentehuis van Maurik. Daar kunnen ze in gesprek gaan over de plannen, vragen stellen en wellicht hulp aanbieden.

Op een stuk grond aan de rand van het dorp komen 36 chalets met plaats voor 180 ontheemden uit Oekraïne. Het stuk grond ligt tussen de Groenestraat, Saffatinstraat en Achthontstraat aan de noordoostkant van het dorp, achter zorgcentrum De Valentijn. Er zijn vrij veel omwonenden.

De gemeente gaat de locatie de komende weken geschikt maken voor opvang door elektriciteit en riolering aan te leggen. Verwacht wordt dat de vluchtelingen eind juni in Maurik kunnen aankomen. De Oekraïners zullen er minimaal een halfjaar verblijven. De locatie is ook geschikt voor opvang in de wintermaanden.

Twee jaar

De opvang wordt gebouwd voor een periode van twee jaar. Eerder waren een deel van het gemeentehuis in Maurik, het Dorpshuis in Zoelen en de leegstaande bassischool in Asch in beeld. Maar deze locaties bleken niet geschikt voor vluchtelingenopvang.

De gemeente Buren kan zich goed voorstellen dat er vragen leven bij de omwonenden. Daarom zijn zij donderdag welkom bij de bijeenkomst die speciaal voor hen belegd is in het gemeentehuis in Maurik. Omwonenden kunnen binnenlopen tussen 20.00 uur en 21.30 uur, gevraagd wordt wel of zij de brief mee willen nemen die naar hen gestuurd is. Daar kunnen mensen zich ook aanmelden die nu al weten dat ze graag hulp, in welke vorm dan ook, willen verlenen.

De oorlog in Oekraïne leidt ertoe dat veel mensen op de vlucht slaan. Alle gemeenten in Nederland zorgen voor de opvang van vluchtelingen. De gemeente Buren wil daar van harte aan meewerken, dus komt er deze vluchtelingenopvang in Maurik.