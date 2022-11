Buren telt veel te weinig betaalbare woningen, zowel koop als huur

Strengere controle en handhaving bij alcoholver­koop aan jongeren onder de 18 jaar: ‘Waarschu­wen is niet genoeg meer’

Twee derde van de verkooppunten van alcohol in de gemeente Neder-Betuwe verkoopt alcohol aan jongeren onder de 18 jaar. Dat blijkt uit een onderzoek dat de gemeente heeft uitgevoerd. In 2017 bleef nog ‘maar’ 43 procent in gebreke. Daarom gaat Neder-Betuwe strenger controleren op de verkoop van alcohol aan jongeren onder de 18 jaar in horeca, winkels en sportkantines.

6 november