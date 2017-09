Buren wint Fruitcorso Tiel met 'Monsieur Carrillon'

FOTO'S Dit zijn de vijf laatste winnaars van het fruitcorso in Tiel

15 september De Burense corsobouwers zijn de veelwinnaars van de afgelopen jaren op het Fruitcorso in Tiel. De ontwerpers uit Buren gingen in vijf jaar tijd drie keer met de eerste prijs aan de haal. Culemborg zit ook al jaren aan de top; drie jaar terug trokken zij aan het langste eind. Tiel mocht zich in de afgelopen vijf jaar ook een keer tot winnaar huldigen.