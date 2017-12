Burens bergingsbedrijf vrijgesproken voor hanteren vriendenkorting

ARNHEM/BUREN - Een internationaal bergingsbedrijf uit Buren is vrijgesproken van valsheid in geschrifte. Justitie vermoedde dat het bedrijf sjoemelde met facturen, maar volgens de rechtbank van Arnhem is daar geen sprake van, zo bleek donderdag.

Volgens het openbaar ministerie pleegde het bergingsbedrijf verzekeringsfraude: kortingen die het bedrijf kreeg van buitenlandse bergers werden niet doorberekend aan de verzekeringsmaatschappij. Als gevolg daarvan liep de verzekering enkele tonnen mis. Het OM eiste daarom een boete van 75.000 euro.

De twee bestuurders van het bergingsbedrijf, een ouder echtpaar uit Tiel, stelden twee weken geleden ter zitting niets verkeerd te hebben gedaan. De Burense onderneming deed veel zaken met grote, Nederlandse transportbedrijven. Als een chauffeur van een van die bedrijven in het buitenland met een vrachtwagen of bus in de greppel belandde, werd vaak eerst naar Buren gebeld om hulp.

Alarmcentrale

,,Daarom hebben we een speciale alarmcentrale in het leven geroepen", vertelde de mannelijke verdachte eerder in de rechtszaal. ,,Dag en nacht was ik bereikbaar. Als zo'n gestrande chauffeur met mij contact opnam, bekeek ik meteen welke bergers bij hem in de buurt zaten. Zo'n berger stuurde ik dan zo snel als mogelijk naar de gestrande wagen, zodat het probleem spoedig verholpen kon worden."

Die bergers berekenden op hun beurt een korting op de factuur voor het Burense bedrijf. Een soort van vriendenkorting, aldus de 63-jarige verdachte: ,,Dat soort commissies zijn heel gebruikelijk in onze branche."

Volle mep

Die vriendenkorting werd uiteindelijk niet doorberekend aan de verzekeringsmaatschappij, dat daardoor de volle mep moest betalen. En dat is misleiding, aldus justitie.

De rechtbank is het echter eens met de verdachten, zo is te lezen in het vonnis. De rechtbank vindt de handelswijze van het bergingsbedrijf gangbaar binnen de transportsector. Ook blijkt de administratie prima op orde te zijn en is er nooit geld weggesluisd, concludeert de rechtbank.