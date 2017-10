Burgemeester Geldermalsen opnieuw onder vuur over azc-rellen van 2015

Met lezen leef je veel levens tegelijk, vertelt schrijver Koos de brugklas

12:40 GELDERMALSEN - Aan een schrijver hoef je natuurlijk niet te vragen of lezen belangrijk is. Maar een stuk of 80 brugklassers, dat is heel andere koek. Koos Meinderts doet op deze maandagmiddag goed zijn best. Tegenover de leerlingen van de Ida Gerhardt Academie in Geldermalsen betoogt hij dat voorlezen het doorgeven van verhalen is.