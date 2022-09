Burgerweeshuis gaat gehandicapte Tielenaar sponsoren

Het regent nog altijd bekeurin­gen op Prijsseweg in Culemborg: gesloten­ver­kla­ring massaal genegeerd

De camera bij de knip in de Prijsseweg in Culemborg blijkt een ware bekeuringenmagneet. In de afgelopen drie maanden zijn in totaal 1719 voertuigen bekeurd voor het negeren van de geslotenverklaring, veel meer dan de gemeente verwachtte.

15 september