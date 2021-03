Busje knalt huis binnen in Kerkdriel, inzittenden nemen de benen

Eén jaar na de eerste lockdown: zij kunnen hun feestje alwéér niet vieren en eten de taart in klein gezelschap

9:12 Wie na half maart jarig is, moet dat voor de tweede keer sober vieren. Hoe is dat, voor de tweede keer een ‘coronaverjaardag’ of ander feest? Dat vroegen we op onze site aan u. Het doet pijn, blijkt uit de hoos aan lezersreacties die we kregen. Moeders zien verdrietige kinderen die wéér geen feestje kunnen geven, mensen die Abraham zien, kunnen niet groots uitpakken en ouders die vorig jaar een kind kregen, hebben nog steeds niet alle bekenden hun mooie baby kunnen laten zien.