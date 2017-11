Buurvrouw (85): 'Ik hoorde de heli maar het werd donker dus ben ik gaan slapen'

De zoektocht in het weiland maakt deel uit van het onderzoek dat de Koninklijke Marechaussee (KMar) doet naar het incident. Dat bevestigt luitenant-kolonel Sidney Plankman van de Koninklijke Landmacht. ,,Ze zoeken vanaf de plek waar de kabel is geraakt tot aan de plek waar de heli is geland naar brokstukken of eigenlijk meer fragmenten.’’



Volgens Plankman is de Apache beschadigd, maar missen er geen grote delen. ,,Er iets wel wat vanaf gekomen. Niet veel. Hij heeft natuurlijk nog een stukje gevlogen na de botsing. Het bergingsteam heeft het weiland uitgekamd om die stukken te vinden.’’



De heli raakte de kabels met de neus. Precies op die plek zit een aantal camera's – onder meer een infraroodcamera voor nachtzicht. Of die aan stond op het moment van de botsing, kan Plankman niet zeggen. ,,Ik weet dat bij F16's alles wordt opgeslagen. Of dat bij Apaches zo is, durf ik niet te zeggen. Dat zal uit het onderzoek moeten blijken.’’