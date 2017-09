Camera's en hoge boetes tegen afvaldump in Tiel

Inwoners nu aan zet bij tankstation Kerk-Avezaath

22 september KERK-AVEZAATH - De inwoners van Kerk-Avezaath mogen nu als eerste meepraten over de verplaatsing van het tankstation in hun dorp. De Burense politiek heeft via een unaniem aangenomen amendement besloten dat inwoners hun mening mogen geven over zowel de plannen voor de oude locatie als voor de nieuwbouw. De dorpsbelangenclub is positief.