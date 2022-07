Caribische klanken waaien over tijdens zomer Excelsior op De Meent

Caribische klanken waaien zondagmiddag over recreatiegebied De Meent bij Beusichem. De plaatselijke harmonie Excelsior sluit het seizoen af met een zomerconcert in de buitenlucht.

,,Dit hebben we vaker gedaan, het is altijd een feestje”, zegt Nikki van Overbeek, die al zo’n 20 jaar klarinet speelt in het orkest. ,,Fijn dat het zonnetje schijnt en dat de mussen niet van het dak vallen. Zo wil je het graag. Bij het swingende Latin ABC kwamen we met dit mooie weer een beetje in sferen van Aruba, Bonaire en Curaçao .”

Fragmenten uit Lion King

De muzikanten spelen al jaren onder de naam Boso Wind Orchestra. Op De Meent wordt een mars gespeeld, die de oudere muziekliefhebbers vertrouwd in de oren klinkt. ,,Maar we kiezen met onze dirigent Anneke Konings-Kros vooral voor meer moderne stukken. Zoals Let Me Entertain You van Robbie Williams, Hey Jude van The Beatles en fragmenten uit The Lion King.”

Beusichem Zon en muziek op de Meent

Het is nog wel een uitdaging om de bladmuziek niet te laten wegwaaien. ,,Ook dat hoort bij een buitenconcert. Met een wasknijper lukt het meestal wel. Ik zag iedereen genieten. Een uitvoering voor publiek blijft het allerleukst. Dat hebben we in de pandemie het meest gemist van allemaal.”

‘Spontaniteit buitenconcert’

Belangstellenden ploffen rond twee uur neer in het gras en op picknicktafels. Zwemliefhebbers die bij de recreatieplas vertoeven, kijken en luisteren vanaf hun handdoek mee. ,,Die spontaniteit heb je alleen bij een buitenconcert”, vertelt Van Overbeek. ,,Dit is ook een manier om ons te presenteren, want door de straten van Beusichem lopen we al jaren niet meer met de harmonie.”

Alle geledingen van Excelsior komen aan bod. Eerst de leerlingen van de muziekschool met twee ingestudeerde stukken. Na het optreden van Boso zorgt het dweilorkest De Korenmaaiers voor een feestelijke uitsmijter.

,,Een geslaagde middag”, zegt Van Overbeek met een lach. ,,En dan is het bijna vakantie. Ik hoop dat we ons publiek al een beetje in de stemming hebben gebracht.”

Beusichem Zon en muziek op de Meent