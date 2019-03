CDA en Water Natuurlijk grootste bij waterschapsverkiezingen Rivierenland

Tiels distribu­tie­cen­trum van supermarkt­ke­ten PLUS op losse schroeven, Oss in beeld als vervanger

15:04 TIEL - Het geplande distributiecentrum van supermarktketen PLUS op het Tielse industrieterrein Medel komt er mogelijk niet. Het bestemmingsplan voor de bouw van het centrum is geschorst na een beroepsprocedure bij de Raad van State. Dat betekent dat de gemeente geen bouwvergunning kan verlenen. PLUS is nu in gesprek met de gemeente Oss voor een mogelijke nieuwe locatie.