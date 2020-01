Cel en voorwaardelijke jeugd-tbs voor meisje (15) dat branden stichtte in Zuilichem

Het meisje stichtte tussen juli en september vorig jaar meerdere branden in het dorp. Onder meer een conifeer, overkapping, containers en meerdere auto's gingen in vlammen op. De angst in Zuilichem was groot. Maar minstens net zo groot was de schok dat een minderjarig meisje uit het dorp hiervoor verantwoordelijk bleek. Het meisje bekende alles na haar arrestatie.



Volgens de rechtbank is uit onderzoek gebleken dat het meisje een gebrekkige ontwikkeling heeft. Zo heeft ze moeite met het reguleren van haar emoties en is ze verminderd toerekeningsvatbaar.