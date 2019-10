Celstraf voor fraude bij koop recreatiepark in Ochten

Arensman gaat toch nog even het veld in

12:43 DEVENTER - De metalen plaat is uit zijn sleutelbeen en deze week traint hij voor het eerst bij zijn nieuwe ploeg Sunweb. Half oktober hoopt Thymen Arensman in Gieten zijn eerste veldrit van het seizoen te rijden. Als alles meezit, start hij in oktober ook nog in Olympia's Tour, want het wegseizoen is nog niet voorbij.