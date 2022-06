Commissaris komt in september naar Buren

De vertrouwenscommissie voor de nieuwe burgemeester van Buren is vorige week al geïnstalleerd, maar dat betekent niet dat de nieuwe burgemeester voor de ruim 27.000 Burenaren al in aantocht is.

De Gelderse Commissaris van de Koning John Berends komt pas in september naar Buren. Hij gaat dan in gesprek met de gemeenteraad, om daar te horen wat de wensen zijn voor de man of vrouw die de opvolger wordt van Klaas Tammes, Jan de Boer en (waarnemer) Josan Meijers.

Vrouwelijke meerderheid

De sollicitatieprocedure, waarbij traditiegetrouw weer geprobeerd zal worden de kandidaten geheim te houden, zal zeker enkele maanden vergen. Dus het ligt in de lijn der verwachting dat de opvolger van Meijers niet al dit najaar, maar zich pas in het voorjaar van 2023 zal aandienen op het gemeentehuis in Maurik. Of elders, als het gemeentehuis dan al verkocht is.

Tot het vertrek van Meijers staat vast dat vrouwen in de meerderheid zijn in het Burense college. Met Meijers en de wethouders Monique Bettink en Martine de Bas. En dat is opmerkelijk: toen De Boer afscheid nam, bestond het college nog uit vijf mannen. Of de vrouwelijke meerderheid blijft, hangt af van de burgemeesterskeuze.