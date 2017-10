'Criminaliteit niet minder, maar onzichtbaarder geworden'

DigiTaalStrijd Rivierenland krijgt een vervolg

27 oktober TIEL - De Grote DigiTaalStrijd in Rivierenland komt volgend jaar terug. Dat zegt scheidend directeur Gaby Lafeber van Bibliotheek Rivierenland. ,,We gaan hiermee door. We hebben alles helemaal ontwikkeld, dat was veel werk, we hebben de draaiboeken compleet.’’