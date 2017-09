Culemborg in de ban van autobranden: 'Je staat hier nergens veilig'

De nieuwe auto van het gezin dat in augustus door brand een auto verloor, staat gewoon weer op straat geparkeerd. „Wat moet je dan? Auto's staan in Culemborg helemaal nergens veilig”, zegt het slachtoffer.

Ze wil best haar verhaal vertellen, maar alleen anoniem. „Zet als-je-blieft mijn naam niet in de krant. Zo'n brand ontregelt je leven even, we waren een tijdje flabbergasted. Dan zit je er niet op te wachten dat je er ook nog op wordt aangesproken dat je in de krant staat.”

De Culemborgse is geen uitzondering. Geen enkele Culemborger wil met naam en toenaam over de autobranden praten; de meesten uit angst voor represailles. 'Je weet niet wie het doet en of het willekeurig is', zeggen betrokkenen.

Alles vervangen

De Culemborgse die in augustus haar auto verloor ontdekte dat het niet alleen de auto is die vervangen moet worden. „Ook alle spulletjes die erin liggen ben je kwijt. Je zonnebril, de ruitenkrabber. En dan sta je weken later ineens op een parkeerplaats zonder parkeerschijf.”

De Mazda was de enige auto van het gezin. „Lastig, want het duurde twee weken voordat de verzekering de auto total-loss verklaarde. Pas daarna kregen we vervangend vervoer. En zonder auto ga je ook niet gemakkelijk langs bij dealers op zoek naar een nieuwe. Die leenauto hebben we uiteindelijk maar vier of vijf dagen gehad. Daarna betaalde de verzekeraar ineens heel vlot uit en hebben we een nieuwe gekocht.”

De schade bleef niet beperkt tot de auto. Een buurman meldde zich een dag later. Zijn heg was beschadigd door de verbrande auto. „Gelukkig keerde zijn eigen woonhuisverzekering uit. Anders was het ten koste van onze no-claim gegaan.”

Nergens veilig

De auto stond in een zijstraat, niet langs de hoofdweg omdat de scholen net weer waren begonnen. „We waren bang dat ze de spiegels eraf zouden trappen, vandaar. Achteraf gezien waren we beter af geweest met een kapotte spiegel natuurlijk.”