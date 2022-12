Culemborg zoekt een nieuwe stadsdichter

Tiel heeft aanleg marterpad stilgelegd: goed toezicht ontbreekt

De aanleg van een marter-, wezel- en bunzingpad in Tiel-Oost - in de vorm van een takkenpad - is door de gemeente stilgelegd. Formeel niet omdat omwonenden klagen over allerlei restafval en compost dat ertussen zit, maar omdat toezicht door een ecoloog ontbreekt.

3 december