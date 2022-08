Cultuur voert voor even de boventoon op Cruyff Court in Tiel: hiphop en capoeira in plaats van panna

‘Cultuur@Cruyff Court’ is een initiatief van de Cruyff Foundation en het nationaal Jeugdfonds. Het doel: kinderen uit gezinnen met een smallere beurs de kans bieden om pak ’m beet een deejay-workshop te volgen. ,,We kijken terug op een supermooie week”, zei medewerkster Ingrid Zaaijer van Zinder. ,,Veel kinderen deden mee. En dit slotevent was het heerlijke toetje.”

Zaterdagmiddag rond 13.00 uur klonken tropische klanken in Tiel-West. Het achtkoppige gezelschap van de Caribbean Brass Band uit Almere gooide er een energieke show uit. Met toeters en vooral veel trommelgeroffel. Een nietsvermoedende hondenbezitter sloeg toch maar snel een zijstraatje, weg van de herrie.

Voetjes van de vloer

De voetjes gingen op het veldje wel even van de vloer bij de zomerse variant van het feestnummer ‘Links Rechts’ van Snollebollekes. ,,De kids vonden het leuk, en we hadden meteen de aandacht van de buurt. Dat was de bedoeling”, lachte Zaaijer.

Volledig scherm Er werd zaterdag een waterpunt geopend op het Johan Cruyff Court. © Foto Jan Bouwhuis

Na een kwartier was het muzikale geweld voorbij, de zweetdruppels parelden op de gezichten van de Almeerse blazers en slagwerkers.

Hiphop en capoeira

,,Dat is ook topsport”, zag Zaaijer. ,,Daarna was het de beurt aan de kinderen. Die lieten zien wat ze tijdens workshops hiphop en capoeira afgelopen week hadden geleerd. Glittertattoos werden gezet. Er werd ook nog een waterpunt officieel geopend. Was heel handig bij dit mooie weer deze week.”

Als het aan Zaaijer ligt krijgt de cultuurweek in de zomer 2023 een vervolg. ,,Het was de tweede keer op deze plek in de wijk, heel laagdrempelig. Komend schooljaar gaan we ook op basisscholen in Tiel workshops aanbieden aan kinderen die er doorgaans lastiger mee in aanraking komen.”

Terug naar voetballers

Freestylevoetballer Nassr el Jackson, regerend wereldkampioen op het onderdeel groudmoves, gaf zaterdag tenslotte een puntgave demonstratie op het kunstgras. En zo werd het Johan Cruyff Court symbolisch weer overgedragen aan de vaste gebruikers: de voetballers.

