Dat samen fietsen was iets van hem en mij

Opnieuw achttien jaar geëist voor gruwelijke moord op Nathalie Polak uit Buren

In het hoger beroep in de gruwelijke moord op Nathalie Polak uit Buren is opnieuw een gevangenisstraf van achttien jaar en tbs geëist. De nu 51-jarige Gerard van D. uit Tiel werd in juli 2019 door de rechtbank veroordeeld tot achttien jaar cel en tbs met dwangverpleging voor doodslag.

7:00