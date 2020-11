De aanslagen rond De Groot kruipen onder de huid in Hedel

Burgemees­ter Alex van Hedel predikt rust na turbulent politiek jaar in Brummen: ‘Het is niet goed geweest voor het vertrouwen’

13 november Al een half jaar is er geen wethouder opgestapt in de gemeente Brummen. Dat is best bijzonder, want het jaar ervoor was hectisch, met meerdere vertrekkende wethouders. Afgelopen mei diende Eef van Ooijen (PvdA) zelfs voor de tweede keer binnen een jaar zijn ontslag in. Burgemeester Alex van Hedel is dan ook blij dat de rust weer is teruggekeerd. Al houdt hij een slag om de arm. ,,Ik kan niet in een glazen bol kijken.’’