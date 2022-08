De arbeidsmarkt ‘piept en kraakt’ niet alleen meer, maar loopt nu vast in Rivierenland

MET VIDEO Vijftien jaar treinen op de Betuwerou­te: genieten op het spoor, zuchten langs de route

De Betuweroute, het goederenspoor dwars door het rivierenlandschap van Rotterdam naar het Europese achterland, bestaat deze zomer vijftien jaar. De aanleg kostte bijna 5 miljard euro en het verzet was groot. Inmiddels rijden er zo’n negentig treinen per dag overheen: allemaal vracht die níet dwars door de grote Brabantse steden of over snelweg A15 hoeft. Hoe ervaren de buren van het spoor, hoe rendeert de lijn en hoe gaat een ritje over deze rails?

31 juli