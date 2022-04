De bloesemperiode is aangebroken: run op nieuwe app

De bloesemperiode is aangebroken. De pruimen- en perenbomen staan in bloei en inmiddels laat ook de eerste kersenbloesem zich zien. De nieuwe BloesemAlert App is populair bij inwoners en toeristen.

De bloesemknoppen openen zich zelfs al een beetje, wat het voor de fruittelers noodzakelijk maakte om in de nacht van zaterdag op zondag massaal te beregenen toen het begon te vriezen. De bloesemknoppen zijn deze maand op hun kwetsbaarst als het om vorstschade gaat.

Voor Bureau Toerisme Rivierenland in Dodewaard zijn dit hoogtijdagen voor de bloesemcampagne. Op Uitinderegio.nl en de streekwebsites wordt daar op ingehaakt. De komende twee weken zijn er op de landelijke radio promotiecampagnes om de bloesemperiode in de Betuwe onder de aandacht te brengen.

40.000 downloads

Dat de bloesem onverminderd populair is, is geen verrassing voor Bureau Toerisme Rivierenland. Ook dit jaar weten talloze bezoekers de regio te vinden. Zelfs in de vroege uren kwamen mensen, vaak voorzien van fototoestellen, zondagochtend kijken naar de beelden van de beregening en door ijs ingekapselde bloesem in de boomgaarden in de Betuwe en Rivierenland.

Ook in 2022 is de Bloesem- en FruitAlert App in trek. Op dit moment staat de teller al op 5200 nieuwe downloads van deze app. Dat zorgt ervoor dat deze al meer dan 40.000 keer gedownload is.

Op Uitinderegio.nl is een speciale bloesempagina ingericht met routes, weetjes en tips. In de Bloesem- en FruitAlert App wordt iedereen op de hoogte gehouden van de actuele bloesemstand. De app is gratis te downloaden via bloesemalert.nl. De bloesemcampagne wordt gecoördineerd door Bureau Toerisme Rivierenland en financieel mogelijk gemaakt door de provincie Gelderland.