De burger raakt vanzelf murw, van al dat kommer en kwel

Steekpar­tij op bouwter­rein in Bruchem, aanhouding in Kaatsheu­vel

BRUCHEM - Op een bouwterrein aan de Sint Antoniestraat in Bruchem bij Zaltbommel heeft woensdagochtend een steekpartij plaatsgevonden. Daarbij is een persoon gewond geraakt. De politie in Kaatsheuvel een persoon aangehouden voor de steekpartij. Daarbij is ook een bus in beslag genomen.

13 juli