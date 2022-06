De dood gaat aan niemands deur voorbij... heb het erover

blogVoor iedereen die het goede voornemen heeft om naar een van de komende voorstellingen Open Over de Dood van T-Jater uit Geldermalsen te gaan zou ik wil zeggen: Doen. Maar het blijft wel even spoken in je hoofd.

We weten allemaal dat het leven maar weinig zekerheden telt: maar de dood is er één van. En hoeveel vrede je er op een bepaald moment misschien ook mee kan hebben als je je leven echt geleefd hebt: het hoe en wanneer is voor iedereen een raadsel.

En soms een angst, al zullen er ook mensen zijn die met verlangen uitkijken naar het hiernamaals. In de hoop of het geloof daar oude geliefden terug te zien.

Maar hoe dan ook: doodgaan is wel iets waar je over na moet denken vind ik. Het gebeurt te vaak dat nabestaanden, die toch al totaal uit balans zijn door verdriet, niet weten wat de overledene eigenlijk zou willen. Cremeren? Begraven? Een plakje cake of een bourgondische borrel?

Het beste moment om erover te praten is misschien wel als je denkt dat de Man met de Zeis niet om de eerstvolgende hoek staat. Het maakt het net wat vrijblijvender. Want de dood zien we het liefst als iets van ooit, heel ver weg als we oud en der dagen zat zijn.

Maar de dood, hoe onaanvaardbaar en onrechtvaardig ook, maakt ook jongere slachtoffers.

Ik hoop eigenlijk dat T-Jater de toneelvoorstelling Open over de Dood nog jaren op haar programma laat staan. Met nagesprek, dat wel. De voorstelling laat zien dat de dood altijd kan komen als je het niet verwacht. Als blijvende aansporing voor ons allen om onze rouwende nabestaanden vooraf te laten weten wat we willen.

En vooral: hoeveel we van ze houden. Want laat daar geen spoortje twijfel over bestaan. Als je dood bent is alles gezegd, kan je niets meer zeggen.

