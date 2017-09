De Drumptse jungle komt tot leven tijdens het fruitcorso in Tiel

Op het moment dat de leverancier het fruit voor hun corsowagen afleverde, wisten ze het zeker. ,,Stonden er zestig pallets. Dat was toch wel erg veel’’, zegt Sjors Kessels (32). ,, We schrokken zelfs even’’, weet Jari van Winsen (23). ,,Hebben we een tent buiten opgezet om alles droog te houden. De hal was te klein.’’

De ontwerpers werken voor het eerst samen. Ze bedachten de titel 'Jungle' voor de wagen van de corsovereniging Drumpt, die iedereen langs de kant omver moet blazen. ,,Er komt zaterdag een groene muur langs. Een oase van lianen. De toeschouwers worden overrompeld door een schaduw’’, zegt Kessels. ,,Wij scheppen een beeld van de jungle’’, belooft Van Winsen. ,,We willen de mensen laten nadenken. We bouwen aan een gevoel.’’

In de kroeg om tafel

Quote Ik bouw sierlijk, fragiel bijna. Sjors Kessels De week na het corso van 2016 waren ze met hun gedachten alweer bij de volgende aflevering. Van Winsen: ,,Daarna zaten we vaak om de tafel. Altijd in de kroeg.’’ Hij is de man van de grote gebaren. ,,Ik ben meer een luchtige ontwerper. Ik bouw sierlijk, fragiel bijna’’, zegt Kessels.



Toen alle ideeën de revue waren gepasseerd en de 'Jungle' overbleef, waren ze niet meer te houden. Vol vertrouwen waren ze bij de commissie gekomen die moest beoordelen of hun idee wel haalbaar was. Kessels: ,,Is het niet te duur. Niet te technisch. Niet te moeilijk om te bouwen.’’

Van Winsen: ,,Wij dachten dat het ultieme bedacht hadden. Dat we iedereen zouden overdonderen.’’

De reacties op de maquette bracht het duo even aan het twijfelen. Kessels: ,,Oh ja, een jungle, zei iemand. Wel leuk, hoorden we van een ander. Hebben we nou iets stoms gemaakt, dachten we.’’

Impressie van de wagenbouw van Drumpt. Tekst gaat verder onder de video.

Kistjes druiven

Quote Twaalf keer negen kilo op één lijn voor één letter. Zit je al aan 108 kilo appels. Sjors Kessels Toen hun ontwerp groen licht kreeg, gingen ze er vol voor. ,,We bouwen letterlijk een jungle’’, doelt Van Winsen op het woord dat aan beide zijden van de wagen verrijst. Al snel wordt duidelijk waarom ze dit keer niet uitkwamen met tien kistjes druiven. ,,De letters hebben een lengte van zes meter. We hadden er wel vijftig nodig’’, zegt Kessels.



Ze rekenden uit hoeveel paprika's er in de letter 'J' gingen. Telden de appels die ze moesten bestellen. ,,Negen kilo voor een lijn. Twee keer het woord 'Jungle' is twaalf letters. Dat is twaalf keer negen kilo op één lijn voor één letter. Zit je al aan 108 kilo appels’’, rekent Kessels razendsnel voor.



Verspreid door de hal staan de kisten met groente en fruit. Kleine rode paprika's, die je in de groentewinkel niet snel ziet. Zwarte paprika's, die verdacht veel lijken op aubergines. ,,Maar die plakken heel moeilijk. Paprika's zijn veel lichter’’, klinkt Kessels geroutineerd.

Op de helft

Overal in de hal aan de gemeentewerf in Tiel hangt de lucht van kit. Wie geen geld heeft voor de coffeeshop kan hier gratis in hogere sferen geraken. ,,Ik ben er aan gewend’’, zegt Monique Verwoert (45). Ze smeert de lijm op piepkleine rode paprika's in eierdozen die even later door een collega op de nog kale lianen worden geplakt.